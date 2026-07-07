Житель Николаевского района получил «условку» за незаконный оборот золота

Железнодорожный суд Хабаровска вынес приговор в отношении 61-летнего жителя Николаевского района края — мужчину признали виновным в незаконном обороте драгоценных металлов. Необработанное золото и серебро на сумму 33,7 млн рублей обнаружили у осужденного в ходе проверки документов на машину, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, инцидент произошел в октябре 2023 года. Житель Николаевского района вместе с семьей следовал по трассе в сторону краевой столицы, когда правоохранители и сотрудники ГАИ остановили его для проверки документов.
Сотрудники ведомства осмотрели автомобиль, хотя мужчина заявил, что у него нет при себе незаконного груза. В транспортном средстве обнаружили сверток, в котором находились неочищенные золото и серебро. Масса чистых драгоценных металлов составила 3 077,9 и 396,4 грамма соответственно. Стоимость партии оценили на сумму 33,7 млн рублей.
— Злоумышленник утверждал, что нашел сверток с минералом в тайге по пути на рыбалку и спрятал его в своем гараже, зная, что свободный оборот не аффинированного золота в Российской Федерации запрещен. Затем обвиняемый решил перевезти найденное в Хабаровске, — отметили в пресс-службе краевого управления МВД.
В ходе расследования провели экспертизу: на поверхности свертка нашли следы мужчины. Доказательство приобщили к материалам дела. В качестве обеспечительной меры на автомобиль стоимостью 1,7 млн рублей наложили арест.
Суд признал жителя края виновным в незаконном обороте драгоценных металлов. Осужденному назначили два года лишения свободы условно и испытательный срок на аналогичное время.