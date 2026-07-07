Житель Николаевского района получил «условку» за незаконный оборот золота

— Злоумышленник утверждал, что нашел сверток с минералом в тайге по пути на рыбалку и спрятал его в своем гараже, зная, что свободный оборот не аффинированного золота в Российской Федерации запрещен. Затем обвиняемый решил перевезти найденное в Хабаровске, — отметили в пресс-службе краевого управления МВД.