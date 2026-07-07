Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке на автобус под Белгородом выросло до восьми

Количество пострадавших при ударе дрона по автобусу в Белгородской области возросло до восьми человек. Среди раненых трое детей. Атака произошла 6 июля на участке дороги Никольское — Таврово.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Количество пострадавших в результате атаки украинского дрона на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до восьми человек. Среди них трое детей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Инцидент произошел 6 июля на участке автодороги Никольское — Таврово в Белгородском округе. Ранее сообщалось о семи раненых, включая двоих несовершеннолетних, однако число пострадавших в ходе уточнения данных возросло.

Согласно обновленной информации, трое пострадавших женщин в настоящее время продолжают лечение в стационаре городской больницы № 2 Белгорода. Остальным раненым, в том числе детям, необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме, после чего их отпустили домой.