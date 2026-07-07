Число пострадавших при атаке на автобус под Белгородом выросло до восьми

Согласно обновленной информации, трое пострадавших женщин в настоящее время продолжают лечение в стационаре городской больницы № 2 Белгорода. Остальным раненым, в том числе детям, необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме, после чего их отпустили домой.