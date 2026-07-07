Число пострадавших при атаке на автобус под Белгородом выросло до восьми

Количество пострадавших в результате атаки украинского дрона на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до восьми человек. Среди них трое детей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Инцидент произошел 6 июля на участке автодороги Никольское — Таврово в Белгородском округе. Ранее сообщалось о семи раненых, включая двоих несовершеннолетних, однако число пострадавших в ходе уточнения данных возросло.
Согласно обновленной информации, трое пострадавших женщин в настоящее время продолжают лечение в стационаре городской больницы № 2 Белгорода. Остальным раненым, в том числе детям, необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме, после чего их отпустили домой.