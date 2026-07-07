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На Красноярском водохранилище спасли неразумного сапбордиста

Экстремал решил прокатиться на сапборде в сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище спасатели вызволили из беды отчаянного экстремала. 23-летний любитель активного отдыха решил совершить сомнительный подвиг — пройтись по водной глади на сапборде.

Правда, погода к этому не располагала: сильный ветер поднял рябь и волну, подхватил «доску» и стал уносить молодого человека от берега. Он спохватился и стал грести обратно, но куда там!

Очевидцы вовремя заметили, что у парня заканчиваются силы, он упал в воду и вот-вот утонет. Позвонили на телефон экстренной службы 112.

Спасатели Краснотуранской спасательной станции тут же на катере примчались, достали бедолагу из воды и отправили на берег. От медицинской помощи молодой человек отказался.