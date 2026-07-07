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В Красноярске прохожий угнал машину на глазах ее владелицы

Женщина отошла на несколько метров от машины и увидела, как ее угоняют.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске прохожий угнал машину на глазах ее владелицы. Похищать не хотел, скорее из хулиганских мыслей, которые родились в его нетрезвой голове. Но грозит ему до 7 лет лишения свободы.

Как рассказали в прокуратуре, в апреле этого года владелица «Тойоты Кресты» объезжала рекламные конструкции (по работе). Остановилась на обочине, включила аварийную сигнализацию, но ключи-то оставила внутри. Ей нужно было всего лишь снять объявление с рекламного щита.

Оглянулась — а в салоне незнакомец. Нажал на газ. Женщина пыталась остановить его, но только сильно поранилась при падении на асфальт. А угонщик смог доехать до ближайшего гаражного строения и врезался в него.

После выяснилось: 27-летний гражданин вышел подшофе из ночного клуба, увидел автомобиль… Вину признал, явку с повинной написал, автомобиль (уже разбитый) у владелицы выкупил по полной стоимости, выплатил компенсацию и еще извинился.

Уголовное дело передали в суд.