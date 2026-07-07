В Красноярске прохожий угнал машину на глазах ее владелицы

Как рассказали в прокуратуре, в апреле этого года владелица «Тойоты Кресты» объезжала рекламные конструкции (по работе). Остановилась на обочине, включила аварийную сигнализацию, но ключи-то оставила внутри. Ей нужно было всего лишь снять объявление с рекламного щита.