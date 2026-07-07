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СМИ: в Киевской области нашли тело подозреваемой в теракте в Монако

УП: тело подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева нашли под Киевом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Тело женщины, подозреваемой в убийстве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли под Киевом, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Под Киевом шестого июля нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Издание сообщило со ссылкой на источники, что тело женщины было обнаружено около 23:00 мск. По информации издания, женщину застрелили. Также в сообщении говорится, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве «предупреждения» для бизнесмена.

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