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ФСБ задержала жителя Геленджика, передававшего данные спецслужбам Украины

УФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о задержании 27-летнего жителя Геленджика по подозрению в госизмене. Установлено, что мужчина по заданию украинских спецслужб вел видеосъемку автомобилей военнослужащих ВС РФ и правоохранителей. Злоумышленник дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Геленджике задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в государственной измене. Как сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю, задержанный собирал и передавал сведения о российских военных и сотрудниках правоохранительных органов украинским спецслужбам.

Установлено, что мужчина через мессенджер инициативно вышел на контакт с представителем СБУ. По заданию куратора он вел наблюдение и видеосъемку автомобилей военнослужащих ВС РФ и правоохранителей на одной из парковок Геленджика. За выполнение этих поручений злоумышленник получил денежное вознаграждение, а представители спецслужб Украины обещали ему содействие в выезде за рубеж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Мужчина дал признательные показания, в настоящее время проводятся следственные действия.