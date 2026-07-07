ФСБ задержала жителя Геленджика, передававшего данные спецслужбам Украины

Установлено, что мужчина через мессенджер инициативно вышел на контакт с представителем СБУ. По заданию куратора он вел наблюдение и видеосъемку автомобилей военнослужащих ВС РФ и правоохранителей на одной из парковок Геленджика. За выполнение этих поручений злоумышленник получил денежное вознаграждение, а представители спецслужб Украины обещали ему содействие в выезде за рубеж.