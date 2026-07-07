Неизвестные под видом волонтёров ворвались в дом пенсионера в Туве

Отмечается, что в ведомство поступило несколько обращений от граждан. Один из заявителей — 76-летний пенсионер. Он сообщил, что в три часа ночи неизвестные проникли в его дом, схватили его, выволокли на улицу, перевернули все вещи и угрожали арматурой.