Неизвестные под видом волонтёров ворвались в дом пенсионера в Туве

В Кызыле полиция проводит проверку после того, как неизвестные под видом волонтёров, которые якобы ищут двух пропавших девочек, ворвались с арматурой в дом пенсионера. Об эттом сообщили в ГУ МВД России по Республике Тыва.
Отмечается, что в ведомство поступило несколько обращений от граждан. Один из заявителей — 76-летний пенсионер. Он сообщил, что в три часа ночи неизвестные проникли в его дом, схватили его, выволокли на улицу, перевернули все вещи и угрожали арматурой.
Напомним, в Кызыле с 1 июля ищут двух девочек 12 и 13 лет. В поисках участвуют более тысячи человек. Ранее местная шаманка заявила, что дети находятся в одном из домов, после чего толпа направилась к нему и кидала камни. Возбуждены уголовные дела.
МВД предупреждает: самовольное проникновение в жилище, угрозы и применение силы недопустимы. За это предусмотрена ответственность.
Ранее мы сообщали, что дело о нападении на полицейского возбудили после осады коттеджа в Туве.