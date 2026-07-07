Жителя Геленджика задержали за передачу данных спецслужбам Украины

Согласно информации следствия, задержанный инициативно установил контакт с представителем СБУ через интернет-мессенджер. По указанию куратора он вел визуальное наблюдение за автомобилями военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников правоохранительных органов, а также снимал их на парковке в Геленджике. Полученную информацию он передавал украинской стороне, за что получал денежное вознаграждение. В дальнейшем кураторы обещали ему содействие в выезде за рубеж.