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Погоня со стрельбой: пьяный водитель пытался уйти от ГАИ в Минской области

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Сотрудники ДПС ГАИ в Молодечненском районе использовали табельное оружие для остановки автомобиля, нетрезвый водитель которого попытался скрыться, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что сообщение о пьяном водителе Hyundai поступило в Молодечненский РОВД от оператора АЗС. Сотрудники ДПС обнаружили искомый автомобиль возле деревни Мясота и подали водителю сигнал об остановке. Мужчина его проигнорировал, началась погоня.

Также сообщается, что нарушитель не реагировал на требования милиционеров и пытался скрыться, создавая реальную угрозу безопасности других участников движения. Для остановки машины правоохранители использовали оружие.

«Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства», — говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился 39-летний житель Минска. На медосвидетельствовании у него было выявлено 1,58 промилле в выдыхаемом воздухе.

В отношении мужчины составили три административных протокола, в том числе за неповиновение. Мужчину водворили в ИВС, а машину доставили на охраняемую стоянку.