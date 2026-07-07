Погоня со стрельбой: пьяный водитель пытался уйти от ГАИ в Минской области

Там уточнили, что сообщение о пьяном водителе Hyundai поступило в Молодечненский РОВД от оператора АЗС. Сотрудники ДПС обнаружили искомый автомобиль возле деревни Мясота и подали водителю сигнал об остановке. Мужчина его проигнорировал, началась погоня.