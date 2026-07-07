Погоня со стрельбой: пьяный водитель пытался уйти от ГАИ в Минской области

Там уточнили, что сообщение о пьяном водителе Hyundai поступило в Молодечненский РОВД от оператора АЗС. Сотрудники ДПС обнаружили искомый автомобиль возле деревни Мясота и подали водителю сигнал об остановке. Мужчина его проигнорировал, началась погоня.
Также сообщается, что нарушитель не реагировал на требования милиционеров и пытался скрыться, создавая реальную угрозу безопасности других участников движения. Для остановки машины правоохранители использовали оружие.
«Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства», — говорится в сообщении.
За рулем автомобиля находился 39-летний житель Минска. На медосвидетельствовании у него было выявлено 1,58 промилле в выдыхаемом воздухе.
В отношении мужчины составили три административных протокола, в том числе за неповиновение. Мужчину водворили в ИВС, а машину доставили на охраняемую стоянку.