Под Волгоградом угонщик втянул подростка в преступления

В Волгоградском Следкоме прокомментировали: в ноябре 2025 года обвиняемый неоднократно вовлекал в противоправную деятельность 14-летнего подростка. Он угрожал подростку насилием и распространением порочащих сведений. В течение нескольких дней злоумышленники угнали четыре автомобиля — обвиняемый заводил машины, а подросток следил за обстановкой. Еще один угон сорвался: в салоне включилась громкая музыка, и фигуранты скрылись.