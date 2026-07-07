Под Волгоградом угонщик втянул подростка в преступления

Житель Городищенского района Волгоградской области предстанет перед судом за серию угонов и вовлечение подростка в преступления. Следствие в Волгоградской области завершило дело в отношении 20-летнего местного жителя.
В Волгоградском Следкоме прокомментировали: в ноябре 2025 года обвиняемый неоднократно вовлекал в противоправную деятельность 14-летнего подростка. Он угрожал подростку насилием и распространением порочащих сведений. В течение нескольких дней злоумышленники угнали четыре автомобиля — обвиняемый заводил машины, а подросток следил за обстановкой. Еще один угон сорвался: в салоне включилась громкая музыка, и фигуранты скрылись.
Материалы в отношении несовершеннолетнего выделены в отдельное производство. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, как пенсионерка в Урюпинске отдала мошенникам крупную сумму.