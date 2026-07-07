Район Воронежской области оказался под угрозой удара БПЛА днём 7 июля

Тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА объявили в Лискинской районе Воронежской области днём во вторник, 7 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Системы оповещения на территории муниципалитета сработали в 11:16.
«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — призвал местных жителей глава региона.
UPD: Непосредственную угрозу удара беспилотников в Лискинской районе отменили в 12:01.
Отметим, что на момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников, объявленный ещё накануне вечером.
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