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Район Воронежской области оказался под угрозой удара БПЛА днём 7 июля

Системы оповещения на территории Лискинского района сработали в 11:16.

Источник: Аргументы и факты

Тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА объявили в Лискинской районе Воронежской области днём во вторник, 7 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Системы оповещения на территории муниципалитета сработали в 11:16.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — призвал местных жителей глава региона.

UPD: Непосредственную угрозу удара беспилотников в Лискинской районе отменили в 12:01.

Отметим, что на момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников, объявленный ещё накануне вечером.

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