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Взрывы прогремели в Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон

Два самодельных взрывных устройства сдетонировали в центральной части столицы Сирии. По данным СМИ, взрывы произошли в непосредственной близости от отеля с президентом Франции и здания Минтуризма.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В столице Сирии произошла детонация двух самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbaria.

По данным газеты Al Watan, взрывы прогремели в центральной части города. Как утверждает телеканал Al Jazeera, инцидент произошел в непосредственной близости от здания Министерства туризма Сирии, а также рядом с отелем, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в Дамаск с визитом.

В настоящий момент сотрудники сил внутренней безопасности проводят расследование, направленное на установление причастных к случившемуся лиц.

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