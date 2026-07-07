Взрывы прогремели в Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон

По данным газеты Al Watan, взрывы прогремели в центральной части города. Как утверждает телеканал Al Jazeera, инцидент произошел в непосредственной близости от здания Министерства туризма Сирии, а также рядом с отелем, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в Дамаск с визитом.