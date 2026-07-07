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На Кузбассе начался суд над владельцами сауны-убийцы

В Прокопьевске 31 января в результате пожара в сауне погибли пятеро подростков.

Источник: Комсомольская правда

На Кузбассе начался суд над владельцем и сотрудниками сауны — убийцы. На скамье подсудимых два брата Долгачевы и их администратор.

Жуткая трагедия случилась 31 января текущего года, рассказывает VSE42.ru. Группа подростков пришла в заведение, администратор даже не проверила их возраст. Она оставила их одних, дважды добавила в топку дрова и уголь. Когда печь перекалилась, начался пожар, едкий дым моментально заполнил помещение. Несовершеннолетние не смогли выбраться и все пятеро погибли от отравления.

Установлено, что услуги оказывались с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. В помещении не было средств пожаротушения и доступных эвакуационных выходов.

Неожиданным стало то, что в на первом же судебном заседании собственник вину в предъявленном обвинении признал полностью. Однако его брат и администратор заведения категорично ее отрицают. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.