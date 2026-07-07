На Кузбассе начался суд над владельцами сауны-убийцы

Жуткая трагедия случилась 31 января текущего года, рассказывает VSE42.ru. Группа подростков пришла в заведение, администратор даже не проверила их возраст. Она оставила их одних, дважды добавила в топку дрова и уголь. Когда печь перекалилась, начался пожар, едкий дым моментально заполнил помещение. Несовершеннолетние не смогли выбраться и все пятеро погибли от отравления.