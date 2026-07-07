В поисках пропавших школьниц в Туве врываются в дома

«В органы внутренних дел поступает уже не одно заявление, когда молодые ребята, называясь волонтёрами, незаконно заходят в дома, проводят так называемые обыски, не имея на то оснований. “Незаконное проникновение в жилище” — это статья 139 УК РФ. Ни в коем случае подменять правоохранительные органы не нужно. Мы проводим полный комплекс мероприятий. Есть ряд версий, и каждая нами проверяется», — напомнил гражданам министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов.