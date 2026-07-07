Выволокли на улицу. В поисках пропавших школьниц в Туве врываются в дома

Ситуация с поисками исчезнувших 1 июля в Туве школьниц накаляется. 6 июля стало известно об осаде гражданами одного из частных коттеджей. А ночью 7 июля произошёл ещё более тревожный инцидент.
6 июля около трёх часов ночи в жилище пенсионера из Кызыла ворвались незнакомцы. Они выволокли мужчину на улицу и перевернули весь дом. На вопросы о том, что происходит, заявили, что ищут пропавших девочек. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Перевернули дом.
Сегодня ночью тувинский пенсионер 1950 года рождения проснулся от оглушающего стука. Пока мужчина вставал, дверь сорвали.
«Два человека схватили меня за руки и вытащили на улицу, где находились ещё примерно 15 молодых людей от 17 до 25 лет. Они заявили, что они волонтёры и ищут двух пропавших девочек», — рассказал мужчина сотрудникам полиции.
Выразив намерение осмотреть жилище, незнакомцы ворвались в комнаты и всё в них перевернули.
В МВД отмечают: по словам мужчины, люди вели себя агрессивно. Некоторые были вооружены арматурой и высказывали в адрес пенсионера угрозы. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.
«В органы внутренних дел поступает уже не одно заявление, когда молодые ребята, называясь волонтёрами, незаконно заходят в дома, проводят так называемые обыски, не имея на то оснований. “Незаконное проникновение в жилище” — это статья 139 УК РФ. Ни в коем случае подменять правоохранительные органы не нужно. Мы проводим полный комплекс мероприятий. Есть ряд версий, и каждая нами проверяется», — напомнил гражданам министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов.
В полиции призывают не нарушать законодательство — за это предусмотрена ответственность. Так, по факту нападения на сотрудника МВД во время осады частного коттеджа в Кызыле возбуждено уголовное дело: в ночь с 5 на 6 июля двое человек атаковали полицейского, нанеся ему несколько ударов по телу и голове.
Ночью искать опасно.
«Все ночные поиски — неофициальны, нелегальны. Призываем людей таким не заниматься», — сообщила нашему корреспонденту руководитель тувинского поискового отряда «СаяныСпас» Олеся Кушнер.
Волонтёры ищут пропавших Айлану и Амину уже седьмой день — но после 20:00 регистрация на поиски не проводится — круглосуточно работают только специалисты ведомств и служб. Гражданам рекомендуют не участвовать в операции в тёмное время суток — это опасно для жизни и здоровья.
По словам руководителя отряда, очень многие стремятся помочь — в Кызыле, на территории одной из школ даже открыли второй штаб. На момент нашего разговора волонтёр как раз выезжала туда, чтобы скоординировать его работу.
При этом Олеся отмечает, что сегодня на поиски зарегистрировались существенно меньше добровольцев по сравнению со вчерашним днём, когда их было свыше тысячи. «Зовём всех желающих и очень надеемся, что сегодня будет больше людей: территория огромная. На данный момент работает около двухсот добровольцев, 15 плавательных средств, 7 квадрокоптеров, 27 единиц техники — личных автомобилей, 4 сапбордиста, используется 10 лошадей», — говорит руководитель волонтёров.
«Хорошистки, домашние…».
Сегодня, как и в прошедшие дни, школьниц ищут правоохранители и спасатели, родственники и неравнодушные граждане. Несмотря на все усилия, местонахождение девочек ещё не установлено.
Присоединиться к поискам может любой желающий: единственное, несовершеннолетним найдут дело в штабе и не пустят одних исследовать берег или город.
Активную помощь оказывают жители Республики, предприниматели, сотрудники школы.
«Девочки учатся в одном классе. Хорошистки. Домашние. Их ищут учителя, старшеклассники, волонтёры», — рассказала нам одна из преподавателей.
По словам участников поисков, с момента пропажи девочки на связь не выходили и ничего, кроме их телефонов и обуви (одного сандалия и одного тапочка) найдено не было.
«Сотрудники МЧС и региональные спасатели обследовали около 500 км береговой линии реки Енисей с двух сторон. Зона поисков расширена до Саяно-Шушенского водохранилища. Беспилотная авиация проверяет труднодоступные участки, включая острова. За прошлые сутки были сформированы поисковые группы из более, чем тысячи добровольцев. С ними проводятся инструктажи, чтобы соблюдали меры безопасности при поисковых работах на воде — Енисей одна из самых больших рек страны с сильным течением и риски очень высоки, поэтому мы даём рекомендации гражданам, чтобы в ночное время поиски с использованием маломерных судов не велись», — сообщила нашему корреспонденту начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Тыва Луиза Намчыл.