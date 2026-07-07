Ураган в Альметьевске оставил разрушительные последствия

Местные жители сообщают, что деревья упали на улицах Маяковского и Ленина, повредив два автомобиля. Также были зафиксированы случаи повреждения крыш из-за сильного ветра. В социальных сетях появились кадры с автовокзала, где с фасада упала буква «л». Кроме того, после ливня некоторые дороги оказались подтоплены.