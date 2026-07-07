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В Дамаске из-за взрывов пострадали не менее 18 человек

Sana: в Дамаске из-за взрывов пострадали не менее 18 человек.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита французского президента Эммануэля Макрона, сообщило министерство внутренних дел Сирии.

«В результате двух взрывов в Дамаске у здания министерства туризма пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских», — сообщило МВД госагентству SANA.

Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.

Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там — до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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