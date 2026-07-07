Начальницу участка энергокомпании осудили за подкуп в Дивееве

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2025 года женщина вместе с инженером группы по работе с потребителями получила деньги от жительницы Дивеевского района. Вознаграждение было передано за незаконное бездействие — сохранение действующих условий договора энергоснабжения, несмотря на наличие сведений о коммерческой деятельности потребителя и необходимости заключения договора на других условиях.