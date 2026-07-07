Начальницу участка энергокомпании осудили за подкуп в Дивееве

Начальницу участка энергосбытовой компании признали виновной в коммерческом подкупе в Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2025 года женщина вместе с инженером группы по работе с потребителями получила деньги от жительницы Дивеевского района. Вознаграждение было передано за незаконное бездействие — сохранение действующих условий договора энергоснабжения, несмотря на наличие сведений о коммерческой деятельности потребителя и необходимости заключения договора на других условиях.
Суд назначил осужденной пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ей запретили заниматься определенными видами деятельности сроком на полтора года.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде.