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Начальницу участка энергокомпании осудили за подкуп в Дивееве

Женщина получила условный срок после незаконного получения денег за сохранение прежних условий договора энергоснабжения.

Начальницу участка энергосбытовой компании признали виновной в коммерческом подкупе в Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2025 года женщина вместе с инженером группы по работе с потребителями получила деньги от жительницы Дивеевского района. Вознаграждение было передано за незаконное бездействие — сохранение действующих условий договора энергоснабжения, несмотря на наличие сведений о коммерческой деятельности потребителя и необходимости заключения договора на других условиях.

Суд назначил осужденной пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ей запретили заниматься определенными видами деятельности сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде.