В Томске видели женщину, похожую на мать погибшей в Ачинске девочки

Напомним, что 5 июля у железнодорожных путей в Ачинске волонтеры нашли тело пятилетней девочки, которая пропала вместе с матерью более недели назад. Саму женщину — Екатерину Намени — объявили в федеральный розыск: следователи считают, что она могла уехать за пределы региона.