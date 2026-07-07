В Томске видели женщину, похожую на мать погибшей в Ачинске девочки

В Томске видели женщину, похожую на мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки. Об этом изданию ТАСС сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
«Женщина, схожая по приметам с разыскиваемой, зафиксирована на камерах видеонаблюдения, расположенных в Томске», — говорят в ведомстве.
Напомним, что 5 июля у железнодорожных путей в Ачинске волонтеры нашли тело пятилетней девочки, которая пропала вместе с матерью более недели назад. Саму женщину — Екатерину Намени — объявили в федеральный розыск: следователи считают, что она могла уехать за пределы региона.
Ранее знакомые 32-летней женщины рассказывали, что еще в школе за ней замечали странное поведение. СК подтвердил: горожанка страдала психическим заболеванием.
Публикуем ее приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные длинные волосы. Была одета: голубая ветровка, белые брюки, светлая обувь.
Если вы видели пропавшую, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (39151) 97−002 или 102 (с мобильного).