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В Кузбассе начали готовить убежища для защиты от атак БПЛА

В муниципалитетах Кемеровской области начали приводить в порядок убежища, чтобы защитить жителей от возможных атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

«Защитные меры реализуем заблаговременно, чтобы в нужный момент все было готово к отражению возможных атак. Эту работу ведем в круглосуточном режиме. Главная цель — обеспечить защиту для каждого кузбассовца, и в крупном городе, и в самом отдаленном поселении», — говорится в сообщении.

Глава региона пообещал, что информация об укрытиях будет опубликована на сайте администрации Кузбасса. По словам Середюка, при организации защитных мер регион намерен использовать опыт других субъектов, которые уже сталкивались с атаками беспилотников, в том числе Омской области.

6 июля в Омской области объявляли беспилотную опасность. Системы ПВО сбили над регионом дроны. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что под удар попал Омский НПЗ.

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