Воронеже бездомная собака покусала семилетнего мальчика

Воронежцы сообщили в соцсетях о нападении бездомной собаки на ребенка. Инцидент произошел 3 июля на детской площадке, расположенной на улице Сельской. Семилетний мальчик качался на качелях, а рядом находилась дворняга. В какой-то момент животное набросилось на ребенка и укусило его. Пострадавшего мальчика доставили в травмпункт, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.