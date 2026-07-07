Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

78 смертей: в Башкирии выросло число жертв алкогольных отравлений

78 человек жителей Башкирии умерли из-за отравления алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число смертей от отравления спиртосодержащей продукцией. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

За январь-май 2026 года погибли 78 человек — на пять больше, чем за тот же период 2025-го. Коэффициент смертности вырос с 1,8 до 1,9 случая на 100 тысяч жителей.

Больше всего смертей зафиксировали в Уфе — 19. На втором месте Стерлитамак с пятью случаями, на третьем — Кумертау с четырьмя.

Среди районов лидирует Уфимский — там погибли шесть человек. В Стерлитамакском и Бакалинском районах зафиксировали по три летальных исхода.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше