78 смертей: в Башкирии выросло число жертв алкогольных отравлений

В Башкирии выросло число смертей от отравления спиртосодержащей продукцией. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.
За январь-май 2026 года погибли 78 человек — на пять больше, чем за тот же период 2025-го. Коэффициент смертности вырос с 1,8 до 1,9 случая на 100 тысяч жителей.
Больше всего смертей зафиксировали в Уфе — 19. На втором месте Стерлитамак с пятью случаями, на третьем — Кумертау с четырьмя.
Среди районов лидирует Уфимский — там погибли шесть человек. В Стерлитамакском и Бакалинском районах зафиксировали по три летальных исхода.
Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.Читать дальше