Пермяк похитил электроэнергию на 3,2 млн рублей

Пермяк из микрорайона Язовая подключился к сетям без договора с энергосбытовой компанией. Её специалисты, обнаружив хищение, оценили причинённый ущерб в 395 тысяч киловатт-часов. Нарушитель отказался возмещать сумму похищенного, и против него был подан иск в суд. Судья удовлетворил требования энергосбытовой компании и обязал похитителя выплатить долг и возместить судебные расходы.