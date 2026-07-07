Пермяк похитил электроэнергию на 3,2 млн рублей

Суд взыскал с жителя Перми 3,2 млн рублей за хищение электроэнергии, сообщает пермского филиала «Россети Урал».
Пермяк из микрорайона Язовая подключился к сетям без договора с энергосбытовой компанией. Её специалисты, обнаружив хищение, оценили причинённый ущерб в 395 тысяч киловатт-часов. Нарушитель отказался возмещать сумму похищенного, и против него был подан иск в суд. Судья удовлетворил требования энергосбытовой компании и обязал похитителя выплатить долг и возместить судебные расходы.
В «Россети Урал» пояснили, что самовольное использование электроэнергии грозит гражданам штрафов до 15 тысяч рублей, юрлицам — до 200 тысяч рублей. Квалификация по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием) предусматривает до двух лет лишения свободы.
Ранее в Прикамье владелец кальян-бара украл электроэнергию на 2,5 миллиона рублей.