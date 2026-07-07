Под Красноярском на птицефабрике ввели карантин из-за опасной болезни

В одном из корпусов «Птицефабрики Бархатовская» зафиксировали случай ньюкаслской болезни птиц. Ветеринарная служба Красноярского края объявила карантин на территории всего предприятия до 1 сентября 2026 года.
Приказ ведомство опубликовало сегодня, 4 июля. Судя по документу, очаг болезни выявили в корпусе предприятия № 43, угрожаемая территория — вся птицефабрика в селе Бархатово. Теперь здесь запрещено перемещать птиц, посещать помещения посторонним, а также торговать продукцией.
Болезнь Ньюкасла (псевдочума) — болезнь птиц из отряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы.