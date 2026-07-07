Под Волгоградом экс-начальнице почты дали 8 лет за кражу денег умершей пенсионерки

Городищенский районный суд вынес суровый приговор бывшей начальнице почтового отделения. Женщина обвинялась в присвоении денежных средств с использованием служебного положения, а также в тайном хищении чужого имущества с банковского счета. По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, в марте 2024 года она присвоила 46 749 рублей, находившиеся в кассе почтового отделения и предназначенные для осуществления социальной выплаты пенсионерке. Зная о смерти пенсионерки, подсудимая поставила поставила за нее подпись и внесла ложные сведения о том, что деньги были доставлены покойнице на дом.