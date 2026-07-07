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Жительницу Нижегородской области признали виновной в коммерческом подкупе

Ее приговорили к 5 годам условно.

Cледственный отдел ЗАТО г. Саров признал сотрудницу энергосбытовой компании виновной в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Известно, что в ноябре 2025 начальник участка энергосбытовой компании вместе с инженером группы по работе с потребителями незаконно получили от жительницы Дивеевского района деньги за сохранение действующих условий договора энергоснабжения. При этом они знали о необходимости заключения договора на иных условиях.

Суд приговорил виновную к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретом заниматься определенными видами деятельности в течение полутора лет.

Напомним, что 25 нижегородцев признаны виновными в мошенничестве в сфере страховых выплат.