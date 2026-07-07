Жительницу Нижегородской области признали виновной в коммерческом подкупе

Cледственный отдел ЗАТО г. Саров признал сотрудницу энергосбытовой компании виновной в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Известно, что в ноябре 2025 начальник участка энергосбытовой компании вместе с инженером группы по работе с потребителями незаконно получили от жительницы Дивеевского района деньги за сохранение действующих условий договора энергоснабжения. При этом они знали о необходимости заключения договора на иных условиях.
Суд приговорил виновную к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретом заниматься определенными видами деятельности в течение полутора лет.
Напомним, что 25 нижегородцев признаны виновными в мошенничестве в сфере страховых выплат.