Жительницу Нижегородской области признали виновной в коммерческом подкупе

Известно, что в ноябре 2025 начальник участка энергосбытовой компании вместе с инженером группы по работе с потребителями незаконно получили от жительницы Дивеевского района деньги за сохранение действующих условий договора энергоснабжения. При этом они знали о необходимости заключения договора на иных условиях.