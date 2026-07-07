18-летняя уфимка без прав прокатила людей на капоте «десятки»: девушку ждет строгое наказание

На нее составили протоколы сразу по нескольким статьям: за езду без прав, без полиса ОСАГО и за перевозку непристегнутых пассажиров. Технический осмотр выявил еще одно нарушение — неисправность рулевого управления. Пассажиров также привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль отправили на штрафстоянку.