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МЧС назвало причину пожара на рынке «Александрия»

Пожар на оптовом рынке «Александрия» на Софийской улице, 4, локализован на площади 2 тыс. кв. метров. Быстрому распространению огня способствовало неудовлетворительное водоснабжение объекта, сообщил замначальника городского управления МЧС Игорь Титенок.

Источник: МЧС Санкт-Петербурга

По его словам, первым загорелся ангар, где хранились корма для животных. «Водоснабжение на объекте неудовлетворительное, тупиковая сеть диаметром 100 миллиметров, поэтому пожар интенсивно распространялся во все стороны», — пояснил господин Титенок. В результате огонь охватил комплекс из семи ангаров: два строения сгорели полностью, еще два — частично.

В настоящее время продолжается тление в завалах на площади 600 кв. метров. К ликвидации привлечены 112 специалистов и 30 единиц техники. Пострадавших нет.

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