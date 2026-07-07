Начальница почты под Волгоградом украла пенсии умерших и получила срок

Суд установил, что Татьяна К., работая начальником почты, в марте 2024 года забрала себе 46 749 рублей, которые лежали в кассе. Эти деньги предназначались для выплаты пенсионерке, но женщина к тому моменту уже умерла. Начальница сама расписалась за получателя, внесла ложные сведения в отчет и отсканировала поддельные документы. Таким же способом она поступила еще дважды.