В Пермском крае ищут мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Мужчину, который нуждается в медицинской помощи, ищут в Пермском крае, сообщает поисковой отряд «ПрикамьеПоиск».
5 июля в дневное время Николай Соловаров ушёл из дома в деревне Новая Каменка Ильинского муниципального округа и с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтёры рассказали, что мужчина может двигаться по трассе Ильинский — Пермь.
Уточняется, что на вид Николаю 70 лет, его рост — 162−165 сантиметров, худощавое телосложение. Лицо смуглое, глаза зелёные, волосы короткие, тёмно-русые с сединой, усы тёмно-русые с проседью. В день исчезновения мужчина был одет в зелёную камуфляжную футболку, голубые джинсы, разноцветные кроссовки и синие носки.
Среди особых примет — татуировка в виде буквы «Г» на левой руке и невнятная речь. По данным волонтёров, Николай нуждается в медицинской помощи.
«Просим отозваться очевидцев, владельцев авторегистраторов или людей, которые могли его подвезти. Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112», — обратились в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».