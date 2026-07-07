В Пермском крае ищут мужчину, который нуждается в медицинской помощи

5 июля в дневное время Николай Соловаров ушёл из дома в деревне Новая Каменка Ильинского муниципального округа и с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтёры рассказали, что мужчина может двигаться по трассе Ильинский — Пермь.