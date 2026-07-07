«До бетона и кирпича»: следы расчленения Тарховых пытались скрыть ремонтом

18 января 2025 года Екатерина Тархова обратилась к Артаку Адамяну с заказом на ремонт кухни и гостиной в квартире своих деда и бабушки. Женщина заявила, что хочет сделать дизайнерский интерьер, а для этого нужно снять до бетона и кирпича всю штукатурку, напольные покрытия и гипсокартоновые потолки. А ещё просила вывезти и выбросить дорогую мебель и выглядящий вполне рабочим и недешёвым холодильник. Не продать, не забрать, а именно вывезти на свалку.