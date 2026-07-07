«До бетона и кирпича»: следы расчленения Тарховых пытались скрыть ремонтом

Самарский областной суд 7 июля 2026 года слушает свидетелей обвинения по делу Екатерины Тарховой. Одним из них стал частный мастер по ремонту квартир Артак Адамян. Он пролил свет на то, как внучка убитых Виктора и Натальи Тарховых пыталась скрыть следы расчленения экс-мэра и его супруги.
18 января 2025 года Екатерина Тархова обратилась к Артаку Адамяну с заказом на ремонт кухни и гостиной в квартире своих деда и бабушки. Женщина заявила, что хочет сделать дизайнерский интерьер, а для этого нужно снять до бетона и кирпича всю штукатурку, напольные покрытия и гипсокартоновые потолки. А ещё просила вывезти и выбросить дорогую мебель и выглядящий вполне рабочим и недешёвым холодильник. Не продать, не забрать, а именно вывезти на свалку.
Мастер оценил работы по демонтажу и вывозу мусора в 250 тыс. рублей. Екатерина заявила, что это слишком дорого. По словам свидетеля, она заметно нервничала, но торговалась. Адамяна удивило, что, выбрасывая крепкую мебель красного дерева и намереваясь делать дорогой ремонт, женщина считает сумму слишком высокой. К работам он так и не приступил.
Также Адамян отметил, что при осмотре квартиры не заметил каких-либо подозрительных следов. Например, крови. Впрочем, он о них и не подозревал. В отличие от криминалистов, которым позже удалось обнаружить мельчайшие частицы расчленённых тел и микроскопические следы крови. И это несмотря на то, что Тархова и её сообщник тщательно заметали следы.
Впрочем, в тот же день, 18 января 2025 года, Тархова нашла исполнителей для вывоза мебели. Об этом читайте подробнее в материале о показаниях свидетеля Романа Маркова. Также 7 июля в суде выступил сосед Виктора Тархова по лестничной клетке. Он рассказал о том, в каком состоянии застал бывшего мэра Самары в последние дни его жизни.