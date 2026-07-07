В Екатеринбурге мошенники обманом заставили ребенка отдать ключи от дома

После первого звонка мошенники несколько дней общались с девочкой, отправившей им фото комнат дома, и запретили ей рассказывать о происходящем родителям, пугая последствиями для всей семьи. Когда взрослых не было дома, девочка передала ключи мошенникам, которые вошли в помещение и вскрыли металлический сейф, похитив валюту и украшения. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, на Среднем Урале участились случаи, когда аферисты используют несовершеннолетних для хищения денег и ценностей у их родителей. Мошенники давят на детей психологически, требуют хранить разговоры в тайне и постепенно добиваются выполнения своих инструкций.