В Екатеринбурге мошенники обманом заставили ребенка отдать ключи от дома

В Екатеринбурге мошенники похитили из частного дома крупную сумму в валюте и ювелирные украшения. По данным полиции, злоумышленники втянули в схему 13-летнюю девочку — дочь потерпевших.
Неизвестные сначала позвонили девочке, представились службой доставки и попросили продиктовать код из СМС якобы для получения посылки. После этого с ребенком связался лжесотрудник ФСБ. Он сообщил о якобы несанкционированном доступе к ее учетной записи на «Госуслугах» и банковским счетам отца, а затем убедил перейти на общение по видеосвязи.
После первого звонка мошенники несколько дней общались с девочкой, отправившей им фото комнат дома, и запретили ей рассказывать о происходящем родителям, пугая последствиями для всей семьи. Когда взрослых не было дома, девочка передала ключи мошенникам, которые вошли в помещение и вскрыли металлический сейф, похитив валюту и украшения. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, на Среднем Урале участились случаи, когда аферисты используют несовершеннолетних для хищения денег и ценностей у их родителей. Мошенники давят на детей психологически, требуют хранить разговоры в тайне и постепенно добиваются выполнения своих инструкций.
«Подростки не всегда понимают, что становятся частью преступной схемы, поэтому разговоры о таких рисках должны идти неформально. Детям нужно объяснять, с кем опасно общаться, почему нельзя передавать коды из СМС, ключи от жилья или выполнять просьбы незнакомцев втайне от родителей. В этом случае такая беседа могла бы уберечь семью от ограбления», — отметил Валерий Горелых.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В МВД напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, банков, портала «Госуслуги» и других государственных организаций не просят по телефону сообщать коды из СМС, передавать ключи от жилья или выполнять какие-либо действия в тайне от близких.