Житель Воронежской области отменил мошеннический кредит через суд

Мужчина в 2023 году использовал номер телефона, подключенный к T-Банку, при оформлении дебетовой карты. В 2024 году он сменил телефон, но не отключил его от банка. В апреле 2025 года неизвестный, воспользовавшись старым номером потерпевшего, оформил на его имя кредитную карту на 137 тыс рублей. И банк собирался взыскать с потерпевшего эту сумму. После чего мужчина подал в суд иск к финансовой организации, требуя признать договор о выпуске и использовании кредитной банковской карты незаключенным.