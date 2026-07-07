СМИ: по делу об убийстве подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР

На Украине задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве женщины, которая проходила подозреваемой по делу о покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Тело женщины обнаружили под Киевом 6 июля, а взрыв в Монако произошел 29 июня.