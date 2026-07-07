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СМИ: по делу об убийстве подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР

На Украине задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве женщины, которая проходила подозреваемой по делу о покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Тело женщины обнаружили под Киевом 6 июля, а взрыв в Монако произошел 29 июня.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Двое мужчин задержаны на Украине в рамках расследования гибели женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что один из подозреваемых является действующим офицером Главного управления разведки Минобороны Украины, второй — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Тело женщины было обнаружено 6 июля в окрестностях Киева. Как пишет в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок со ссылкой на данные экс-депутата Рады, она была убита еще 3 июля четырьмя выстрелами.

Взрыв у жилого дома в центре Монако произошел 29 июня. В результате покушения пострадали три человека: сам Ермолаев, женщина и подросток.

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