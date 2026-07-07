СМИ: по делу об убийстве подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР

Двое мужчин задержаны на Украине в рамках расследования гибели женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что один из подозреваемых является действующим офицером Главного управления разведки Минобороны Украины, второй — бывшим сотрудником правоохранительных органов.
Тело женщины было обнаружено 6 июля в окрестностях Киева. Как пишет в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок со ссылкой на данные экс-депутата Рады, она была убита еще 3 июля четырьмя выстрелами.
Взрыв у жилого дома в центре Монако произошел 29 июня. В результате покушения пострадали три человека: сам Ермолаев, женщина и подросток.