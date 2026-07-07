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Потолок обрушился в многоквартирном доме в Челябинске, СКР начал проверку

Инцидент зафиксирован в Тракторозаводском районе.

Источник: dostup1.ru

В квартире одного из домов по улице Котина произошло обрушение потолочного перекрытия.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — прокомментировали в региональном управлении ведомства.

В настоящее время запрошена документация, касающаяся технического состояния дома, его содержания и обслуживания, а также исполнения управляющей организацией обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации общего имущества. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.