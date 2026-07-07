Потолок обрушился в многоквартирном доме в Челябинске, СКР начал проверку

В квартире одного из домов по улице Котина произошло обрушение потолочного перекрытия.
«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — прокомментировали в региональном управлении ведомства.
В настоящее время запрошена документация, касающаяся технического состояния дома, его содержания и обслуживания, а также исполнения управляющей организацией обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации общего имущества. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.