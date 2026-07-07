Начальница почты под Волгоградом присвоила пенсии умершей женщины

В марте 2024 года подсудимая присвоила 46 749 рублей, предназначенных для соцвыплаты пенсионерке, зная о ее смерти. Она подделала подпись получателя и внесла ложные сведения в отчет по форме Ф-130. Аналогичным способом в апреле похитила 23 374 рубля, в июле — 18 233 рубля из кассы отделения. В июле 2024 года через программу «Почта Банк» она перевела 50 000 рублей со счета АО «Почта России» на свою банковскую карту.