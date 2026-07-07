В Уфе директора УК арестовали за долги перед поставщиками ресурсов.

Ранее суд постановил закрыть долги перед ресурсоснабжающими организациями, но директор продолжал уклоняться от выплаты задолженности, при этом собирая платежи жильцов. Служба приставов, которые должны обеспечить решения суда, инициировала возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ, которая предусматривает санкции от штрафа до лишения должности, обязательных работ и лишения свободы до 2 лет.