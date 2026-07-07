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Сын и пасынок Усольцевых сказал, как ему отказали в участии в поисках семьи

Семья Усольцевых 28 сентября 2026 года пропала на Кутурчинском Белогорье.

Почти десять месяцев прошло с момента таинственного исчезновения семьи Усольцевых. 28 сентября прошлого года супруги Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в турпоход по Кутурчинскому Белогорью и бесследно пропали. Их поиски стали самыми масштабными в истории региона, однако сейчас операция перешла в точечный формат: спасатели выходят на маршрут только тогда, когда позволяют погодные условия.

К операции перестали допускать посторонних — на подступах к Белогорью выставлены блокпосты. Более того, жесткий фильтр коснулся и близких родственников. Как выяснила корреспондент krsk.aif.ru, сыну исчезнувшей Ирины Данилу Баталову запретили участвовать в поисках лично.

«Я сильно возмущен, что мне не разрешают участвовать в поисках», — прямо заявляет Баталов.

По словам парня, во время последнего выезда он собирался присоединиться к отряду «ЛизаАлерт». Поисковики предупредили его, что для прохода через кордоны потребуется специальная справка из Следственного комитета.

«Я пришел в Следком, попросил выдать мне эту справку. Однако там резко отказали. Сказали, что на Белогорье опасно, работают только профессионалы», — рассказал Данил корреспонденту издания.

Парень недоумевает, почему ему внезапно закрыли доступ к поискам. Данил отмечает, что обладает отличной физической и профессиональной подготовкой: пять лет занимался спортивным туризмом, имеет более 20 медалей за спортивные достижения, хорошо проявил себя на прошлых поисках в октябре, а также участвовал в поиске другого пропавшего туриста, Потаенкова, на территории заповедника «Столбы», где его определяли в ударные группы.

«Почему вдруг сейчас стало нельзя?» — задается вопросом Баталов.

Напомним, опубликовано большое расследование АиФ о том, что могло случиться с Усольцевыми. Корреспонденты побывали на Кутурчинском Белогорье, расспросили местных жителей и прошли предполагаемым маршрутом пропавших.