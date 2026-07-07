Сын и пасынок Усольцевых сказал, как ему отказали в участии в поисках семьи

Парень недоумевает, почему ему внезапно закрыли доступ к поискам. Данил отмечает, что обладает отличной физической и профессиональной подготовкой: пять лет занимался спортивным туризмом, имеет более 20 медалей за спортивные достижения, хорошо проявил себя на прошлых поисках в октябре, а также участвовал в поиске другого пропавшего туриста, Потаенкова, на территории заповедника «Столбы», где его определяли в ударные группы.