На Урале подростков заметили в вагоне грузового поезда

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций о подростках, которые ехали в полувагонах грузового поезда в Каменске-Уральском.
Поводом стали фотографии очевидцев, опубликованные в СМИ. На кадрах видны несовершеннолетние дети в вагоне грузового состава рядом с железнодорожным переездом «Новый Завод».
Прокуратура оценит, соблюдались ли требования безопасности на железнодорожном транспорте, а также насколько эффективно организованы меры, которые должны не допускать посторонних к подвижному составу и предупреждать такие нарушения среди подростков.
Если для этого будут основания, по итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.