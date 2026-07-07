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На Урале подростков заметили в вагоне грузового поезда

Прокуратура проверит, как несовершеннолетние попали в полувагон рядом с железнодорожным переездом.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций о подростках, которые ехали в полувагонах грузового поезда в Каменске-Уральском.

Поводом стали фотографии очевидцев, опубликованные в СМИ. На кадрах видны несовершеннолетние дети в вагоне грузового состава рядом с железнодорожным переездом «Новый Завод».

Прокуратура оценит, соблюдались ли требования безопасности на железнодорожном транспорте, а также насколько эффективно организованы меры, которые должны не допускать посторонних к подвижному составу и предупреждать такие нарушения среди подростков.

Если для этого будут основания, по итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.