Минчанин угнал служебное авто ради встречи с девушкой, но она не открыла дверь. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Октябрьское РУВД поступила информация про угон автомобиля одной из минских организаций. Авто пропало ночью вместе с 38-летним механиком, временно проживавшим в одном из помещений фирмы.
Транспортное средство было обнаружено в одном из районов Минской области. Как удалось установить, машину угнал механик.
Незадолго до случившегося, мужчина познакомился с женщиной в социальной сети. После непродолжительной переписки он предложил встретиться лично. Для этого фигурант взял чужое авто и на нем поехал к знакомой.
«Однако, когда фигурант поздней ночью добрался до места назначения, женщина не открыла ему дверь и на звонок не ответила», — рассказали в милиции.
После этого механик поехал на ближайшую стоянку, где пытался припарковаться, заехав на бордюр, и не смог самостоятельно выбраться, так как был нетрезв. Водители, проезжавшие мимо, заметили машину и вызвали ГАИ.
В отношении минчанина заведено уголовное дело за угон. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.
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