В Уфе спасатели вызволили корову, провалившуюся в сарае

Корова провалилась в сарае из-за того, что полы сгнили и не выдержали веса. Хозяева попытались вызволить животное своими силами, но не смогли.
На место прибыли спасатели, которые при помощи спасательного рукава вызволили корову.
В столице Башкирии спасатели вызволили корову из сарая с прогнившим полом. Подробности рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.
Корова провалилась в сарае из-за того, что полы сгнили и не выдержали веса. Хозяева попытались вызволить животное своими силами, но не смогли.
На место прибыли спасатели, которые при помощи спасательного рукава вызволили корову.