Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе спасатели вызволили корову, провалившуюся в сарае

В столице Башкирии спасатели вызволили корову из сарая с прогнившим полом. Подробности рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.

Источник: УГЗ Уфы

Корова провалилась в сарае из-за того, что полы сгнили и не выдержали веса. Хозяева попытались вызволить животное своими силами, но не смогли.

На место прибыли спасатели, которые при помощи спасательного рукава вызволили корову.