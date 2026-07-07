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Более 10 тысяч киберпреступлений зарегистрировали в Беларуси в 2026 году

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Более 10 тысяч киберпреступлений зарегистрировали в Беларуси за семь месяцев 2026 года, сообщил начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Андрей Ковалев на пресс-конференции, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Ковалев отметил, что преступность стремительно уходит в «цифру», образовывая целые сообщества и организации. Он обратил внимание на то, что себя можно обезопасить, соблюдая меры цифровой гигиены. Также стоит обучить им своих детей и родственников, чтобы не стать жертвой киберпреступлений.

«Нужно понимать, что если сегодня (в Беларуси — Sputnik) официально зарегистрировано чуть более 10 тысяч таких преступлений, далеко не каждый человек, в отношении которого было совершено преступление или на чьи денежные средства покушались, обратился в милицию. Латентность можно фактически умножать на два. Удельный вес данных преступлений будет только расти», — сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что правоохранители контролируют ситуацию и воздействуют на нее на различных уровнях: законодательном, техническом и профилактическом с помощью всех госорганов.

Ковалев отметил, что среди популярных киберпреступлений в Беларуси — вишинг и фишинг. Кроме того, злоумышленники ищут новые способы обмана: представляются сотрудниками налоговых органов, коммунальных служб, маскируются под другие госорганы.

Начальник главного управления МВД обратил внимание на то, что никакую информацию по телефону сообщать не нужно.