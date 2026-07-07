Более 10 тысяч киберпреступлений зарегистрировали в Беларуси в 2026 году

«Нужно понимать, что если сегодня (в Беларуси — Sputnik) официально зарегистрировано чуть более 10 тысяч таких преступлений, далеко не каждый человек, в отношении которого было совершено преступление или на чьи денежные средства покушались, обратился в милицию. Латентность можно фактически умножать на два. Удельный вес данных преступлений будет только расти», — сказал Ковалев.