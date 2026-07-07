В СК раскрыли, почему сына пропавшей Усольцевой не пускают на поиски

В Следственном комитете объяснили причины отказа сыну исчезнувшей на Кутурчинском Белогорье Ирины Усольцевой в допуске к поисковой операции исчезнувшей семьи. Данил Баталов ранее заявлял о своем возмущении и хорошей спортивной подготовке, однако ведомство настояло на строгом ограничении круга участников.
«Круг тех, кто там работает, был ограничен. Это только опытнейшие профессионалы. Там, где они в последний раз искали, очень опасно. Кругом курумник, который порос мхом. В камнях глубокие расщелины, которые сразу не заметишь. Поисковики идут цепочкой, очень легко провалиться на глубину пять и больше метров», — объяснила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
При этом возникает закономерный вопрос: если территория настолько опасна для подготовленного родственника, то почему к работам привлекают волонтеров?
В Следственном комитете факт обращения Баталова подтверждают. Ему действительно не разрешили принимать участия в поисках лично. Представители добровольческого поискового отряда непосредственно в тайгу и горы сейчас не ходят. Они занимаются другой работой в развернутом в окрестностях поселка Кутурчин штабе. Таким образом, непосредственный контакт с опасным горным рельефом имеют исключительно аттестованные спасатели и следователи.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года, отправившись в поход на Кутрчинском Белогорье.