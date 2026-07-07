В СК раскрыли, почему сына пропавшей Усольцевой не пускают на поиски

«Круг тех, кто там работает, был ограничен. Это только опытнейшие профессионалы. Там, где они в последний раз искали, очень опасно. Кругом курумник, который порос мхом. В камнях глубокие расщелины, которые сразу не заметишь. Поисковики идут цепочкой, очень легко провалиться на глубину пять и больше метров», — объяснила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.