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Два человека пострадали в ДТП с иномаркой в Нижегородской области

Инцидент произошёл ранним утром 7 июля на 5‑м километре трассы Воротынец — Фокино.

В Воротынском округе Нижегородской области произошло дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого травмы получили два человека. Данные о случившемся предоставила пресс‑служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошёл ранним утром 7 июля на 5‑м километре трассы Воротынец — Фокино. За рулём автомобиля «Рено Логан» находилась 19‑летняя девушка — она не сумела удержать транспортное средство на проезжей части. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадали и водитель, и находившаяся в салоне 41‑летняя пассажирка: обеих женщин госпитализировали. В настоящее время сотрудники профильных служб устанавливают все детали произошедшего.

Ранее машина сбила ребенка на самокате в Нижнем Новгороде.