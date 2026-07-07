Два человека пострадали в ДТП с иномаркой в Нижегородской области

Инцидент произошёл ранним утром 7 июля на 5‑м километре трассы Воротынец — Фокино. За рулём автомобиля «Рено Логан» находилась 19‑летняя девушка — она не сумела удержать транспортное средство на проезжей части. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась.