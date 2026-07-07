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Замминистра туризма Сирии пострадал при взрывах у отеля Макрона

Серия взрывов произошла утром в Дамаске вблизи здания Минтуризма страны и отеля, где остановился президент Франции. Замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения. Среди пострадавших также оказались сотрудники полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате серии взрывов в сирийской столице, произошедших утром во вторник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Два взрывных устройства сработали в центре Дамаска в непосредственной близости от здания Министерства туризма и крупного отеля, где остановился на ночь прибывший с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным СМИ, французский лидер при инциденте не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов ранения получили 18 человек, среди которых четверо сотрудников полиции. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, проводится расследование.

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