Замминистра туризма Сирии пострадал при взрывах у отеля Макрона

Два взрывных устройства сработали в центре Дамаска в непосредственной близости от здания Министерства туризма и крупного отеля, где остановился на ночь прибывший с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным СМИ, французский лидер при инциденте не пострадал.