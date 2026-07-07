Замминистра туризма Сирии пострадал при взрывах у отеля Макрона

Заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате серии взрывов в сирийской столице, произошедших утром во вторник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Al-Hadath.
Два взрывных устройства сработали в центре Дамаска в непосредственной близости от здания Министерства туризма и крупного отеля, где остановился на ночь прибывший с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным СМИ, французский лидер при инциденте не пострадал.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов ранения получили 18 человек, среди которых четверо сотрудников полиции. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, проводится расследование.