В Запорожской области около двух тысяч жителей остались без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Около 2 тысяч абонентов четырех сел Запорожской области остались без газа из-за обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате артиллерийского обстрела Каменско-Днепровского муниципального округа повреждены линии газоснабжения. Временно без газоснабжения остаются около 2 тысяч абонентов в населенных пунктах Примерное, Новоукраинка, Ивановка и Благовещенка», — написал Балицкий в канале на платформе «Макс».
Оперативные службы работают над скорейшей ликвидацией последствий атак противника, добавил губернатор.
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