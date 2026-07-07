Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепрорудном сообщили об артиллерийском обстреле ВСУ

Город Днепрорудное Запорожской области попал под интенсивный артиллерийский обстрел ВСУ. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, зафиксировано более 20 атак.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

В городе работают силы ПВО и мобильные огневые группы. Поврежден многоквартирный дом, информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, в результате артиллерийского обстрела Каменско-Днепровского муниципального округа повреждены линии газоснабжения. Временно без газа остаются около двух тысяч абонентов в населенных пунктах Примерное, Новоукраинка, Ивановка и Благовещенка.

Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Власти региона предупреждают, что опасность повторных атак сохраняется.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше