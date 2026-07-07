В Днепрорудном сообщили об артиллерийском обстреле ВСУ

В городе работают силы ПВО и мобильные огневые группы. Поврежден многоквартирный дом, информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, в результате артиллерийского обстрела Каменско-Днепровского муниципального округа повреждены линии газоснабжения. Временно без газа остаются около двух тысяч абонентов в населенных пунктах Примерное, Новоукраинка, Ивановка и Благовещенка.
Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Власти региона предупреждают, что опасность повторных атак сохраняется.
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