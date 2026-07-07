В Сочи юноша оказался в реанимации после звонка телефонных мошенников

Вернувшись домой, юноша снова связался с мошенниками. Те сообщили, что он теперь главный подозреваемый, и предложили инсценировать нападение на себя. Следуя их указаниям, парень нанес себе несколько ножевых ранений. Его срочно госпитализировали и поместили в реанимацию. После стабилизации состояния пострадавшего его отец обратился в полицию.