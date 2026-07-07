В Сочи юноша оказался в реанимации после звонка телефонных мошенников

В Сочи 19-летний местный житель оказался в реанимации после того, как поддался влиянию телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В течение десяти дней юноша находился под психологическим воздействием аферистов, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Они убеждали молодого человека, что он якобы подозревается в финансировании террористических организаций.
Под предлогом проведения «обыска» злоумышленники заставили юношу по видеосвязи показать квартиру, а затем убедили его уйти, оставив входную дверь незапертой. Пока потерпевший отсутствовал, неизвестный проник в квартиру, распилил металлический сейф, однако не обнаружил денег и ценностей. После этого злоумышленник устроил в квартире погром и скрылся.
Вернувшись домой, юноша снова связался с мошенниками. Те сообщили, что он теперь главный подозреваемый, и предложили инсценировать нападение на себя. Следуя их указаниям, парень нанес себе несколько ножевых ранений. Его срочно госпитализировали и поместили в реанимацию. После стабилизации состояния пострадавшего его отец обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 18-летнего жителя Нижневартовска, подозреваемого в незаконном проникновении в квартиру. После неудачной попытки кражи он улетел домой, но был задержан по месту жительства и доставлен в Сочи для следственных действий.
В Сочи следователи возбудили уголовное дело против задержанного. Его обвиняют в покушении на кражу (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы.