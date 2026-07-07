Двое рязанцев забрали у волгоградца 2 млн якобы для заработка на бирже

Через некоторое время «биржевой маклер» снова позвонил и сказал, что нужно внести крупную сумму, чтобы получить высокий доход. Он убедил волгоградца передать наличные — около 2 миллионов рублей — двум курьерам, которые приехали к нему. Мужчина отдал деньги, но прибыли так и не дождался. Злоумышленники перестали выходить на связь, и он понял, что его обманули.