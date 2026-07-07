На озере Мячик в Башкирии обнаружено тело мужчины

На озере Мячик в городе Туймазы обнаружено тело мужчины, сообщает МЧС Башкирии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В МЧС подчеркнули, что место происшествия не оборудовано для купания. На берегу установлены предупреждающие аншлаги «Вход воспрещён» и «Купание запрещено».
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